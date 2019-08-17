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İstanbul depremi nereleri etkileyecek İstanbul depremi son dakika

Büyük istanbul depremi nereleri etkileyecek sorusu 17 Ağustos Gölcük depreminin yıl dönümünde en çok sorular soruların başanda gelmekte. Uzmanlar olası bir İstanbul depreminin baz geçilmez olduğunu söyleyerek büyük İstanbul depremi için uyarılarda bulundu. Uzmanlar İstanbul depreminin şiddetinin büyük olacağını ve deprem sonrası tsunami yaşanacağını söylüyor. Peki İstanbul'da fay hattı nereden geçiyor, İstanbulda en riskli bölgeler neresi?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:25
İstanbul depremi nereleri etkileyecek İstanbul depremi son dakika

Büyük istanbul depremi nereleri etkileyecek sorusu 17 Ağustos Gölcük depreminin yıl dönümünde en çok sorular soruların başanda gelmekte. Uzmanlar olası bir İstanbul depreminin baz geçilmez olduğunu söyleyerek büyük İstanbul depremi için uyarılarda bulundu. Uzmanlar İstanbul depreminin şiddetinin büyük olacağını ve deprem sonrası tsunami yaşanacağını söylüyor.

İstanbul'un altından geçen bir fay hattı bulunmuyor. Ancak Marmara Depremi'nde kırılan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bir uzantısı, İstanbul'un Adalar ilçesinin güneyinden geçiyor. Bu nedenle de İstanbul'da güneyden kuzeye doğru ilerledikçe deprem riski de azalıyor.

Potsdam merkezli Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (GFZ) uzmanlarından Alman sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff, “Geçmişteki büyük depremlerde de İstanbul Boğazı'nda, 6 metre yüksekliğe ulaşan tsunami dalgaları olduğu hakkında bilgiler mevcut. En önemli konu sismik dalgalar, çünkü asıl bunlar binalar için sorun teşkil edecek.” dedi.

Profesörden İstanbul depremi için korkutan uyarı! “Tsunami dalgaları vuracak”

İstanbul'da fay hattı nereden geçiyor, İstanbulda en riskli bölgeler neresi?

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:25
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