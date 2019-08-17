İstanbul depremi ne zaman İstanbul’da tsunami mi olacak? 17 Ağustos deprem

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 20 yıl geçti. 17 Ağustos depreminin ardından 20 yıl geçse de depremin derin izleri halen unutulmuş değil. Gölcük depreminin yıl dönümünde son dakika İstanbul depremi için uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor. Potsdam merkezli Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (GFZ) uzmanlarından Alman sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff, olası büyük İstanbul Depremin şiddeti hem de İstanbul depremi sonrası tsunami konusunda uyarılarda bulundu.

Potsdam merkezli Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (GFZ) uzmanlarından Alman sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff olası İstanbul depremine ilişkin şunları söyledi: “İstanbul'da büyük bir deprem yaşanma tehlikesi yüksek. Ve ne yazık ki geçen her gün İstanbul için büyük deprem tehlikesi daha da artıyor. Mesele İstanbul'da bir deprem olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı.

İstanbul'da beklenen deprem 7 ile 7.4 arasında bir büyüklükte olacak. Depremin nerede olacağını tektonik plaka sınırlarını bildiğimiz için öngörebiliyoruz. İstanbul'dan sadece 20 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi'nde olacak. 7.4 büyüklüğüne ulaşabilecek bir deprem olasılığı yüzde 70.”

İstanbul'da tsunami olur mu?

Tsunami tehlikesi var ama bu Sumatra ya da Japonya'da tanık olduklarımıza benzemeyecek diyen Bohnhoff, DW’ye yaptığı açıklamada “Çünkü Türkiye'deki iki levha yatay olarak hareket ediyor, tsunami deniz tabanının dikey olarak yükselmesi veya alçalmasında söz konusu oluyor. Geçmişteki büyük depremlerde de İstanbul Boğazı'nda, 6 metre yüksekliğe ulaşan tsunami dalgaları olduğu hakkında bilgiler mevcut. En önemli konu Bohnhoff sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sismik dalgalar, çünkü asıl bunlar binalar için sorun teşkil edecek.” diye konuştu.

"En fazla 2 ila 6 saniyelik bir süre var"

Sismik dalgaların algılanmaya başladığı an ile bunların kente ulaşması için geçen süre aslında uyarı için kullanılıyor. Ama ne yazık ki tıpkı Los Angeles'ta olduğu gibi İstanbul için de erken uyarı için koşullar çok kötü. İstanbul için depremin başlaması sarsıntıların yaşanması arasında en fazla 2 ila 6 saniyelik bir süre var. Bu süre en iyi ihtimalle trafik lambalarının kırmızıya dönüştürülmesi, tünel ve köprülerin kapatılması, doğalgaz akışının kesilmesi için kullanılabilir.”