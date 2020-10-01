İstanbul deprem

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen depremler sık sık tekrarlanıyor. Özellikle de İstanbul Silivre ve Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında çok sık aralıklarla depremler meydana geliyor. Son deprem yine Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre,ee 24 Eylül’de saat 16:38 dolaylarında Marmara Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depreme evlerinde ve iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar soluğu sokakta aldı. Deprem sonrası depremin hissedildiği illerde kısa süreli panik oluştu. Deprem sonrası İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldı. "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." denildi. 26 Eylül 2019 tarihinde yine aynı bölgede 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İstanbul depremi ne zaman?

Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu depremlerin tamamen uyarıcı bir deprem olduğunu söyleyerek, 2045'e kadar bu bölgede büyük depremin beklenildiğini söyledi.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür de, Marmara Denizinde meydana gelen deprem sonrası olası bir İstanbul depreminin uyarısında bulundu. 4.2 büyüklüğünde depremin minimum 7.2 büyüklüğünde deprem beklenilen fayın üzerinde meydana geldiğini açıkladı.

İstanbul depremleri

16 Ağustos 1999 tarihinde merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki deprem Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak bilinmekte. 17 Ağustos depreminde resmi rakamlara göre, depremde 18 bin 373 kişi yaşamını yitirirken 48 bin 901 kişi de depremde yaralandı. 17 Ağustos depremi de yakınlarından haber alınamayanlarla dolu. Bu depremde 5 bin 840 kişi de kayboldu. 17 Ağustos depremi en çok da İstanbul Avcılar’da hissedildi. İstanbul'un Avcılar’da 976 kişi hayatını kaybetti.

Son depremler

Son depremler nerede olduğunu merak eden vatandaşlar son depremler için AFAD ve Kandilli Rasathanesinin sitesinde yer alan son depremler listesini kontrol etmekte. Yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yayınlanmakta.

Son depremler için tıklayınız.