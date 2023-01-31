İstanbul dahil 48 ilde alarm! Kar geliyor

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporları dondurucu soğuk ve kar yağışlarının artık başlayacağını gözler önüne serdi. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi derecelere düşerken 1 Şubat itibariyle İstanbul dahil Türkiye'nin çok sayıda ilinde kar yağışına da kavuşuyoruz.

Haritalarda kar etkisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalarda kar yağışının Türkiye'nin büyük bir kesiminde bu hafta itibariyle etkisini hissettireceği görülüyor. 1 Şubat Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da karla karışı yağmur, Ankara'da kar yağışı etkili olacak.

Kütleler yavaş yavaş İstanbul'a doğru ilerliyor

1 Şubat gecesi ve sabah saatlerinde Karadeniz üzerinden parça parça yağış kütlelerinin Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Çekmeköy, Arnavutköy başta olmak üzere birçok ilçede karla karışık yağmur ve kar bırakması tahmin ediliyor.

1 Şubat'ın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı etkisini hissettirecek. Sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşerken kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.

48 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 48 kent için yeniden uyarıda bulundu. İşte gün içinde yağış beklenen 48 il;

Edirne, Düzce, Bartın, Balıkesir, Bursa, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Ankara, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Karaman, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Muş, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Yozgat.