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Aktüel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı başlatılan operasyonlarda şu ana kadar 86 kişi gözaltına alınırken diğer şahısların yakalanması için poli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:08:24 -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı başlatılan operasyonlarda şu ana kadar 86 kişi gözaltına alınırken diğer şahısların yakalanması için poli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı başlatılan operasyonlarda şu ana kadar 86 kişi gözaltına alınırken diğer şahısların yakalanması için polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

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