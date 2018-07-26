İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilleri kim oldu?

3 bin 19'u adli, 301'i idari yargıda görevli 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK kararnamesine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekiliklerine İsmail Ünsal ve Selahattin Kanbur seçildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akça getirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mesut Erdinç Bayhan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.

HSK kararnamesine göre atanan görev yeri değişen hakim ve savcıların isimleri ve görev yerleri!