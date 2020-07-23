24 Temmuz’da Ayasofya’da Cuma namazı kılınacak. Cami içerisine 500 kişi alınacak. Cuma namazı için gelen vatandaşlar bahçe ve Sultanahmet Meydanı’nda sosyal mesafe kurallarına uygun Cuma namazı kılabilecek. Cuma namazına giden vatandaşların tespihlerini seccadelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Ayasofya’ya hem İstanbul’dan hem de şehir dışından vatandaşların gelmesi bekleniyor. Bu sebeple pek çok kişi 24 Temmuz Cuma namazı saatini merak ediyor.

İstanbul cuma namazı saati

İstanbul’da 24 Temmuz Cuma günü öğle ezanı 13.16’da okunacak.

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Cuma namazının hükmü nedir?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.