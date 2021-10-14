İstanbul can çekişiyor! Geçit küçük reklam büyük

İstanbul'da trafik ve çevre düzenlemesini katleden CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimi yaptığı icraatlarla büyük tepki çekiyor. İstanbul Başakşehir'de minicik bir kavşağa dev bir reklam asan bazı sivil toplum kuruluşları (İSKOBİR İkitelli San. Sit. Birliği Yön. Kurulu, ESKOOP Sanayi Sitesi Yön. Kurulu, Sefaköy Sanayi sitesi Yön Kurulu, Esenler Sanayi sitesi Yön Kurulu) büyük bir tepki çekti. Üstelik kavşağın ve reklamın hemen karşısındaki bozuk İETT otobüsü ise adeta İstanbul'un ne hale geldiğinin bir göstergesi gibi. Yaptırılan minicik bir geçide dev bir reklam asılması ise görenleri şaşırtıyor.

İmamoğlu'nun skandalları bitmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek Dolmabahçe-Levazım Tüneli'yle ilgili, "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" dedi. Bu sözler sonrası İmamoğlu ağır bir şekilde eleştirildi.