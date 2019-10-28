İstanbul Büyükşehir iş ilanları İBB kariyer İstanbul personel alımı ilanı

İstanbul Büyükşehir belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapıyor. İBB alımlarının yapılacağı kariyer İBB İstanbul internet sitesi kurulmuştu. İBB iş ilanları, İBB personel başvuru şartları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacağı sorgulanmakta. Kariyer İBB İStanbul üzerinden İBB alımı gerçekleştirilmekte.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde personel alımı ilan yayımlanmış ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. İBB personel alımı son başvuru tarihi İstanbul Büyükşehir’e iş başvurusunda bulunacaklar tarafından merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Görevlisi alımları 07 Ekim 2019 tarihi itibari ile başlamış olup başvurular en geç 31 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecektir. İBB güvenlik görevlisi alım başvuruları kariyer İB İstanbul internet sitesi üzerinden yapılmakta.

İBB güvenlik görevlisi iş başvuru şartları

Özel Güvenlik Personeli

Genel Nitelikler

• 5188 Sayılı yasa gereği Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı bulunan,

• Tercihen Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Yüksek Okulu mezunu olan,

• Dikkatli, güçlü iletişim becerilerine sahip,

• Tercihen özel güvenlik olarak en az 1 yıl deneyimi bulunan,

• Vardiyalı sistemde görev yapabilecek.

İş Tanımı

• Görev yaptığı bölgenin emniyetini sağlamak,

• Sorumluluğundaki alanları belirlenen sürelerle kontrol etmek,

• Giriş-çıkış kontrolü sağlamak,

• İnsan ve araç trafiğini kontrol etmek,

• Tüm potansiyel tehlikeleri belirlemek ve rapor etmek,

• Gerektiğinde acil durum prosedürünü işletmek.