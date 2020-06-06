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Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Hasan Körfez oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:49:59 -
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Hasan Körfez oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Hasan Körfez getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Efeler Ligi'nde mücadele eden turuncu-lacivertli ekipte başantrenör Hasan Körfez ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, pasör oyuncular Gökhan Çatal ve Erden Çevikel'in yanı sıra smaçör Oğuzhan Doruk'un kadroya dahil edildiği aktarıldı.

Ayrıca iç transferde ise Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Uğur Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Abdülsamet Yalçın, Emre Berat Fırat, Ahmet Onur Şahin, Emir Kaan Öztürk, Baturay Çağan Serçiler ve Can Koç ile sözleşme yenilendiği kaydedildi.

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