İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kurban bayramına özel anlamlı hizmetler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı’nda herhangi bir sorun yaşamamaları için çalışmalarına günler öncesinde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstanbul’un her noktasında görevlendirdiği ekiplerle 9 günlük bayram tatili boyunca çeşitli etkinlikler ve hizmetler gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarına başlayan Halkla İlişkiler Müdürlüğü otogar ve hava limanlarında stant kurarak bayram tatiline giden vatandaşlarla bayramlaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal’ın selamlarını ileten ekipler yolcuları ikramlarla uğurladı.

ŞEHİT VE GAZİLERE ANLAMLI ZİYARETLER

Şehitleri ve şehit ailelerini unutmayan Halkla İlişkiler Müdürlüğü Arefe günü ve bayramın ilk günü Edirnekapı Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim Tilaveti eşliğinde program düzenledi. Şehit aileleri ile şehitliklerde bayramlaşan ekipler aynı zamanda bayram boyunca gazilere ve şehit yakınlarına ev ziyareti gerçekleştirdi.

KURBAN KESİM ALANLARINDA GÖREVLİ EKİPLER

Vatandaşların kurban ibadetinin sağlıklı ve rahat gerçekleştirebilmeleri için kurban kesim alanlarında hazır bulunan Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri 9 noktada görev yaptı. Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki kurban kesim alanında görevli olan ekipler bayramın ilk günü vatandaşların sorunları ile bire bir ilgilendi.

HASTALAR VE HUZUREVİ SAKİNLERİ UNUTULMADI

Bayramı hastanelerde karşılayan hastaları ve refakatçileri unutmayan Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İstanbul genelindeki 25 hastaneyi ziyaret ederek hasta ve refakatçilerle bayramlaştı.

Kurban Bayramı’nın ikinci günü Darülaceze ziyareti gerçekleştiren ekipler, huzur evi sakinleri ile bire bir sohbet edip bayramda hatırlanmanın mutluluğunu yaşattılar.

BEYAZ GEZİ İLE BAYRAM SEVİNCİ

Kurban Bayramı’nda çocukları unutmayan Halkla İlişkiler Müdürlüğü bayramın birinci ve üçüncü günlerinde şehit yakınları, öksüz ve yetimlere özel Beyaz Gezi düzenledi. İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarını gezen çocuklara bayrama özel hediyeler takdim edildi.

HAVA LİMANLARINDA HACI KARŞILAMA

Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri Hac görevini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen hacı kafilelerini Atatürk ve Sabiha Gökçen Hava Limanlarında karşıladı. 15 Eylül’e kadar devam edecek olan organizasyon kapsamında ilk hacı kafileleri çiçeklerle karşılandı.

TATİL BOYUNCA ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

Kurban Bayramı tatili boyunca İletişim Noktaları, Yerinde Çözüm ekipleri ve ALO 153 Çağrı Merkezi çalışmalarına aralıksız devam etti. Yerinde Çözüm ekipleri İstanbul’da 7/24 mobil olarak denetim çalışmalarında bulundu, vatandaş taleplerini çözüme kavuşturdu. İletişim Noktaları vatandaşların her türlü sorunuyla bire bir ilgilenerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımları hakkında vatandaşları bilgilendirdi. ALO 153 Çağrı Merkezi 7/24 vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini kayıt altına alarak çözüme kavuşturdu.

Kurban Bayramı’nda görevlerini başında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını da unutmayan Halkla İlişkiler Müdürlüğü bayramın son iki günü İBB birimlerine ziyaretler düzenledi.

Bayram boyunca 7/24 çalışmalarını sürdüren Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hizmetlerinden memnuniyet duyan vatandaşlar başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.