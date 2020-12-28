İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) asgari ücreti ne kadar yaptı? İBB maaşları ne kadar?

2021 yılı için geçerli olacak asgari ücret 2 bin 825 lira olarak belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye bağlı kuruluşlarda asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağını duyurdu. Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı AGİ ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin bekar bir işçi için brüt 3 bin 577 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapılmış oldu. Evli ve 3 çocuklu bir çalışan ise 3 bin 13 lira 72 kuruş asgari ücret alacak.

İBB başkan danışman maaşları ne kadar?

İBB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 'Başkan Danışmanlarına 2020 yılında ek’li teklifte belirtilen 10.431,79 TL brüt ücret ödenmesi uygun görülmüştür' şeklinde hazırladığı rapor, oy birliğiyle kabul edildi. Başkan danışmanlarına 2019’da 10 bin 557,96 TL, 2018’de 8 bin 775,62 TL, 2017 yılında ise 7 bin 765,72 TL brüt maaş ödemesi yapılmıştı.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL