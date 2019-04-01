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İstanbul büyükşehir belediye meclis üyesi sonuçları 31 Mart yerel seçim İstanbul

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için kararını verdi. Kesin olmayan sonuçları göre, AK Parti 15 büyükşehir 24 il, 534 ilçe, CHP 11 büyükşehir 10 il ve 185 ilçe, MHP 1 büyükşehir 10 il ve 144 ilçe, HDP 3 büyükşehir 5 il ve 50 ilçeyi kazandı. İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında kıyasıya yarış söz konusu oldu. YSK verilerine göre, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu önde. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir belediye meclis üyeleri sonuçları nasıl oldu? İstanbul büyükşehir belediye meclis üye sonuçları son dakika hangi isimler İBB meclis üyesi listesine girdi? İşte son dakika İstanbul yerel seçim sonuçları İBB meclis üyesi listesi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 18:59
İstanbul büyükşehir belediye meclis üyesi sonuçları 31 Mart yerel seçim İstanbul

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için kararını verdi. Kesin olmayan sonuçları göre, AK Parti 15 büyükşehir 24 il, 534 ilçe, CHP 11 büyükşehir 10 il ve 185 ilçe, MHP 1 büyükşehir 10 il ve 144 ilçe, HDP 3 büyükşehir 5 il ve 50 ilçeyi kazandı. İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında kıyasıya yarış söz konusu oldu. YSK verilerine göre, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu önde. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir belediye meclis üyeleri sonuçları nasıl oldu? İstanbul büyükşehir belediye meclis üye sonuçları son dakika hangi isimler İBB meclis üyesi listesine girdi? İşte son dakika İstanbul yerel seçim sonuçları İBB meclis üyesi listesi.

Son dakika: Seçim sonuçları 2019 açıklanıyor - İstanbul'u kim kazandı? 31 Mart Yerel Seçim sonuçları ve YSK oy oranları... Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandıklara giderek tercihlerini yaptı. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırması ile beraber gerek televizyon gerekse internet üzerinden 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu son dakika ve canlı olarak vatandaşlar tarafından takip edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için son viraj. Milyonlarca vatandaş İstanbul seçim sonuçlarını bekliyorlar. YSK'dan ise, Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam, Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette" dedi. Türkiye nefesini tuttu, İstanbul seçim sonuçlarını bekliyor. Seçimde henüz kazanan belli değil ama İstanbul'da Meclis üye sayılarındaki tahmini dağılım belli oldu. Meclis üye sayılarındaki dağılım Binali Yıldırım ya da Ekrem İmamoğlu kazandığında aşağıdaki gibi şekilleniyor...

İstanbul ilçeleri seçim sonuçları-31 Mart yerel seçimleri İstanbul ilçe sonuçları

 

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 18:59
  1. İstanbul Büyükşehir belediye meclis üyeleri sonuçları
  2. İstanbul Büyükşehir belediye meclis üyeleri sonuçları nasıl oldu?
  3. İstanbul yerel seçim sonuçları İBB meclis üyesi listesi

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