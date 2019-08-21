İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) personel alım son dakika başvuruları ne zaman?

23 Haziran yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP, HDP ve İYİ Parti’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra İBB’de personel alımları başladı. Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesinden sonra İBB’den bazı isimler istifa etti. İBB personel alımları vatandaşlar tarafından merak edilmekteydi. İBB personel alımının yapılacağı öğrenildi. İBB alımlarına göre, Zabıta Daire Başkanlığı, İSKİ, Halk Ekmek, İBB Güvenlik Müdürlüğü, Otobüs A.ş., İtfaiye Daire Başkanlığı başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kurumların toplamda 40 bin personel alımının yapılacağı açıklandı. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye personel alım başvuruları ne zaman? İstanbul büyükşehir belediyesi personel alımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı işte detaylar.

İBB Personel alımı hangi branşlarda olacak?

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu - 2500 Personel

İ.S.K.İ - 1000 Personel

İ.E.T.T - 1000 Personel

Zabıta Daire Başkanlığı - 2500 Personel

İBB Güvenlik Müdürlüğü - 2000 Personel

AĞAÇ ve PEYZAJ AŞ - 500 personel

Beltur - 500 personel

Hamiye AŞ - 500 personel

İsbak - 500 personel

Enerji A.Ş. - 1000 personel

Şehir Hatları A.ş. - 1000 personel

Halk Ekmek - 500 personel

Kültür A.ş. - 1000 personel

Otobüs A.ş. - 1000 personel

Spor İstanbul A.Ş. - 1500 personel

İtfaiye Daire Başkanlığı - 500 personel

Mezarlıklar Daire Başkanlığı - 500 personel

Emlak yönetimi - 1000 Personel

İmar ve Şehircilik - 1000 personel

İBB personel alımları ne zaman yapılacak?

İBB ilk etapta, Zabıta Daire Başkanlığı, İBB Güvenlik müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı koordinasyonu başta olmak üzere tüm şirketlere işçi, personel alımı yapacak. İBB Personel alımlarının ne zaman yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.