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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Meclisleri 2 günde bitirip İstanbul’un konularına yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:41
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Meclisleri 2 günde bitirip İstanbul’un konularına yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece’de bir otelde düzenlenen çalıştayda gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP’li ilçe belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin katıldığı istişare toplantısının 2 gün boyunca devam edeceğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubuyla bugün İl Başkanlığımızın düzenlediği hem dayanışma hem de yeni dönemle ilgili konuşmaların yapıldığı bir toplantı. Ben de meclis üyesi arkadaşlarımla bu dönemin çok önemli bir dönem olduğunu, alışılmış dönemlere benzemeyeceğini ve gerçekten İstanbul’un öncelikli çok konusunun olduğu seferberlik döneminin ruhuna hepimizin hazır olması gerektiğini kendileriyle paylaştım. Gerçekten siyaset üstü bir dille bu sürecin yönetilmesi gerektiğini, hepimizin ruhen hazırlıklı olmamız gerektiğini aktardım. Arkadaşlarımın da bu ruha, bu döneme hazır olduklarını hissediyorum, görüyorum. Bu anlayışla 2 gün boyunca burada bir çalıştay yönetilecek. Pazartesi de meclisimiz var. Çok doğru bir zamanda toplantı yapılmakta. Ben de önerilerimi uzun uzun kendileriyle paylaştım” diye konuştu.



“İBB meclislerini 2 günde bitirip İstanbul’un konularına yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum”


İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarının 2 güne düşürülmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, “Haftanın 5 günü boyunca oturumların olması, saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Bunu meclisteki arkadaşlarımla da konuşacağım. Pazartesi günü bütün meclise söyleyeceğim. İstanbul Büyükşehir gündemini yoğun bir çalışmayla 2 günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Çok önemli bir şey olur 3 güne çıkabilir ama 2 günü hedeflemek lazım. Büyükşehir Belediyesi’nin bu toplantısında bu revizyon tartışılabilir. Bundan sonraki Ağustos ayı tatil ayı. Eylül meclisinde biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin meclislerini 2 günde, çok önemli bir husus varsa 3’üncü gün eklenebilir, bitirip İstanbul’un konularına yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“4 yaşa kadar olan ve 6-12 yaş arası ücretsiz”


Meclis toplantısında ulaşımla ilgili konuların da konuşulacağını ifade eden Ekrem İmamoğlu, “Ulaşımla ilgili indirim konularımız var. Tabii bir yönüyle bizim olmadığımız dönemde yapılan bazı iş ve işlemleri tetkik ediyoruz. Bu meclisimizde yine yoğun adımlar atacağımız ekonomik durumu meclis üyeleriyle paylaşacağım. Bir sunum yapacağım. Verimli bir toplantı olacak. 4 yaşa kadar olan ve 6-12 yaş arasının da ücretsiz hale getirilmesiyle ilgili adımlar. Çünkü bunların gündeme gelip belki komisyon üzerinden tartışmalarının yapılıp hızlıca karara bağlanmasını istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:41
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