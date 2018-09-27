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İstanbul Büyükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 kişi yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de metal hurda işlemlerinin yapıldığı bir iş yerinde patlama meydana geldi.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:10
İstanbul Büyükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 kişi yaralı

Olay, Tepecik mevkii Çatalca yolu üzerinde meydana geldi. Metal hurda işlerinin yapıldığı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada biri yabancı uyruklu 2 işçi yaralandı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Beylikdüzü ve Kanuni Sultan Süleyman Hastanelerine kaldırıldı. Olay yerine gelen çok sayıda polis iş yerinde inceleme yapıyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:10
  1. büyükçekmece
  2. patlama

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