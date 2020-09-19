İstanbul Boğazı'nda tehlike ucuz atlatıldı
İstanbul Boğazı'nda arıza yaparak sürüklenen 183 metrelik tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesiyle kurtarıldı.
İstanbul Boğazı'nda yürekleri ağızlara getiren olası facia ucuz atlatıldı.
Yürekler ağızlara geldi
Edinilen bilgilere göre, "Gotland Sofia" isimli tanker, İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Makine kısmında arıza meydana gelen 183 metrelik tanker sürüklenmeye başladı. Tankerin sürüklenmeye başlamasıyla yürekler ağızlara gelirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin olaya anında müdahale etti.
Olası facia ucuz atlatıldı
Kıyı Emmniyeti'ne ait "Kurtarma 5" ve "Kurtarma 11" römorkörlerinin müdahalesi sonucu tanker, Kumköy demir sahasına çekildi. Ekiplerin anında müdahalesi sonucu olası İstanbul Boğazı'nda olası bir facia ucuz atlatılmış oldu.