İstanbul Boğazı’nda sürüklenen yük gemisi kurtarıldı
İstanbul Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan LADY SHAM isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılarak Büyükdere Demir Sahası’nda emniyete alındı.
İstanbul Boğazı Keçilik Koyu açıklarında seyir halinde olan, Bulgaristan’a gitmekteki 108 metre uzunluğundaki “LADY SHAM” adlı kuru yük gemisi, makine arızası yaşadı. Kontrolünü kaybeden gemi, akıntı nedeniyle sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri harekete geçti. Bölgeye hızla sevk edilen KURTARMA-11 römorkörü, geminin kıyıya doğru sürüklenmesini önlemek için müdahalede bulundu.
BÜYÜKDERE DEMİR SAHASI’NA GÜVENLİ ŞEKİLDE DEMİRLENDİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde makine arızası yaşayan LADY SHAM isimli 108 metre boyundaki kuru yük gemisinin; KURTARMA-11 Römorkörümüzün müdahalesiyle kıyıya sürüklenmesi engellenmiş olup, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın refakatinde KURTARMA-9 ve KURTARMA-11 römorkörleriyle birlikte **Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletilmiştir.”
OLASI DENİZ KAZASI ÖNLENDİ
Yetkililer, zamanında yapılan müdahale sayesinde olası bir deniz kazasının önlendiğini vurguladı. Boğaz trafiği, geminin emniyete alınmasının ardından normale döndü.
İstanbul Boğazı’nda makine arızası sonucu sürüklenen LADY SHAM isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı ve Büyükdere Demir Sahası’nda güvenli şekilde demirlendi.