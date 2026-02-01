Terörsüz Türkiye eleştirildi, PKK’lılara yer verildi, Türk Bayrağı gizlendi! CHP’nin rezilliğine AK Parti’den sert tepki

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PKK’nın siyasi kanadı DEM Partisine şirin gözükmek adına organize ettiği “Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı” partide rahatsızlığa sebep oldu. Önceki gün gerçekleştirilen ve Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun da mektup gönderdiği konferansa parti içinden tepkiler dinmek bilmiyor.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ardından skandal toplantıya AK Parti kanadından da tepki geldi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, İmralı’ya gönderilen heyete milletvekili vermeyen, bölgede huzuru bozan YPG’ye sahip çıktığını savunduğu yapılarla arasına mesafe koymayan ve PKK/KCK ile yapılan “kent uzlaşısı”nın arkasında duran CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yolsuzluk, rüşvet ve casusluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na sert tepki gösterdi.

NASIL KABUL EDİYORSUNUZ?

Kendini Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi mensubu olarak gören milliyetçi CHP’lilere ve özellikle Afyonkarahisar’daki vatandaşlara seslenen Özkaya, “Kendisini Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi mensubu olarak kabul eden milliyetçi CHP’liler ve özellikle Afyonkarahisar’daki hemşerilerim: Türk Bayrağının görünür veya hiç olmadığı, Terörsüz Türkiye Sürecini eleştirip PKK’lıların da olduğu bir program yapılmasını ve bu programda kameraların da dışarı çıkartılmasını doğru buluyor musun? Siz bunu kabul ediyor musunuz” ifadelerini kullandı.