Lang diye oturdu! Galatasaray turnayı gözünden vurmuş resmen! Müthiş rakamlar
Sadece 1 idmanla ve henüz ödemi tam geçmemiş olmasına rağmen Noa Lang'ın Kayserispor maçının ilk yarısındaki performansı Galatasaray taraftarının yüzünü güldürdü.
Noa Lang, parçalı ile çıktığı daha ilk maçta kalitesini kanıtladı. Kayserispor karşısında başrol oyuncularından birisi oldu. Takımla sadece tek bir antrenmana çıkmış olmasına rağmen sahanın en iyilerinden biri oldu.
Takımla sadece 1 idmana çıkan Lang, Kayserispor maçının ilk yarısında sergilediği performansla "bundan olur" dedirtti.
7.4’lük Sofascore puanıyla sahanın en etkili ismi olan 26 yaşındaki oyuncu, hücum hattına getirdiği hareketlilikle galibiyetin kapısını araladı.
Topla Buluşma: 39 İkili Mücadele: 7’de 6 kazandı (Zeminde 5/6, Havada 1/1) Pas İsabeti: Rakip yarı sahada ? (19/22) Dribbling: 2’de 2 başarı Şut: 4 şut (1 isabet)
Okan Buruk, Lang’in fedakarlığına maç öncesinde vurgu yapmıştı.
