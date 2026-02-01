  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Lang diye oturdu! Galatasaray turnayı gözünden vurmuş resmen! Müthiş rakamlar
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Lang diye oturdu! Galatasaray turnayı gözünden vurmuş resmen! Müthiş rakamlar

Sadece 1 idmanla ve henüz ödemi tam geçmemiş olmasına rağmen Noa Lang'ın Kayserispor maçının ilk yarısındaki performansı Galatasaray taraftarının yüzünü güldürdü.

#1
Foto - Lang diye oturdu! Galatasaray turnayı gözünden vurmuş resmen! Müthiş rakamlar

Noa Lang, parçalı ile çıktığı daha ilk maçta kalitesini kanıtladı. Kayserispor karşısında başrol oyuncularından birisi oldu. Takımla sadece tek bir antrenmana çıkmış olmasına rağmen sahanın en iyilerinden biri oldu.

#2
Foto - Lang diye oturdu! Galatasaray turnayı gözünden vurmuş resmen! Müthiş rakamlar

Takımla sadece 1 idmana çıkan Lang, Kayserispor maçının ilk yarısında sergilediği performansla "bundan olur" dedirtti.

#3
Foto - Lang diye oturdu! Galatasaray turnayı gözünden vurmuş resmen! Müthiş rakamlar

7.4’lük Sofascore puanıyla sahanın en etkili ismi olan 26 yaşındaki oyuncu, hücum hattına getirdiği hareketlilikle galibiyetin kapısını araladı.

#4
Foto - Lang diye oturdu! Galatasaray turnayı gözünden vurmuş resmen! Müthiş rakamlar

Topla Buluşma: 39 İkili Mücadele: 7’de 6 kazandı (Zeminde 5/6, Havada 1/1) Pas İsabeti: Rakip yarı sahada ? (19/22) Dribbling: 2’de 2 başarı Şut: 4 şut (1 isabet)

#5
Foto - Lang diye oturdu! Galatasaray turnayı gözünden vurmuş resmen! Müthiş rakamlar

Okan Buruk, Lang’in fedakarlığına maç öncesinde vurgu yapmıştı.

