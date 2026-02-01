Epstein Dosyaları: Batı’nın kirli güç laboratuvarı ve şantaj imparatorluğu

BEKİR ATACAN - İSTANBUL

Batı kamuoyuna yıllarca “hukukun üstünlüğü”, “şeffaflık” ve “insan hakları” vaazı veren elitlerin kalbinde, Jeffrey Epstein adıyla somutlaşan karanlık bir düzen işliyordu.

Bu artık bir ahlak skandalı değil.

Bu, bir iktidar tekniğidir.

Epstein dosyaları açıldıkça ortaya çıkan tablo şunu gösteriyor:

Batı’daki sistem yalnızca oy sandığıyla ya da parlamentoyla yönetilmiyor.

Asıl yönetim, kirli sırlar üzerinden kurulan şantaj ağlarıyla sağlanıyor.

Bu bir sapkınlık ağı değil, bir kontrol sistemi

3,5 milyon sayfa belge bize şunu anlatıyor:

Bu insanlar tesadüfen aynı adaya gitmedi.

Tesadüfen aynı odalarda bulunmadı.

Burası, geleceğin siyasetçilerinin, bankerlerinin, teknoloji patronlarının bilinçli olarak kirletildiği bir merkezdi.

Amaç zevk değil.

Amaç dosya üretmekti.

Dosyan varsa, adamın vardır.

Adamın varsa, devleti yönetirsin.

Batı’nın “seçkinleri” nasıl şekillendiriliyor?

Bugün küresel ekonomiyi yöneten isimlerin, merkez bankası koltuklarına aday gösterilen şahsiyetlerin Epstein çevresinde dolaşması tesadüf mü?

Elbette değil.

Genç yaşta sisteme alınan elitler önce “özgürlük” adı altında sınır tanımaz ortamlara sokuluyor, ardından o özgürlüğün faturası önlerine konuluyor.

İtaat burada başlıyor.

İkiyüzlülüğün zirvesi: Hayırsever maskesi

Dünyaya insanlık dersi veren teknoloji devleri…

Yoksullukla mücadele nutukları atan milyarderler…

Kapalı kapılar ardında ise aynı çürümenin parçası.

Bill Gates ve benzeri isimlerin belgelerde geçmesi, Batı ahlakının vitrinden ibaret olduğunu kanıtlıyor.

Batı’nın değerleri konferans salonlarında,

Batı’nın gerçek yüzü ise Epstein’ın adasında yaşandı.

Hukuk neden yıllarca sustu?

ABD’de, İngiltere’de herkes biliyordu.

Polis biliyordu.

Savcılar biliyordu.

Siyasetçiler biliyordu.

Ama dokunulmadı.

Çünkü dokunulursa sistem çökecekti.

Epstein yıllarca korunmuş bir adamdı.

Ta ki yük olmaya başlayana kadar.

Sonrası “intihar” masalı…

Ada bir suç mahalli değil, bir operasyon üssüydü

O ada:

✔ Şantaj üretim merkeziydi

✔ Gözetim laboratuvarıydı

✔ Elit devşirme kampıydı

✔ Güç mühendisliği sahasıydı

Skandal patlayınca “ahlaksız bir zengin” hikâyesine indirgemeye çalıştılar.

Gerçek çok daha büyük.

Batı’nın masalı çöktü

Bugün demokrasi ihraç etmeye kalkan ülkelerin yönetici sınıfı, tarihin en organize istismar sistemlerinden birinin içinde debelendi.

Bize hukuk anlatanlar,

kendi suç ağlarını onlarca yıl gizledi.

İnsan hakları nutku atanlar,

çocuk istismarını güç aracı olarak kullandı.

Son söz

Epstein olayı bir istisna değildir.

Bu, Batı iktidar sisteminin çıplak fotoğrafıdır.

Kirlet, kayda al, şantajla yönet.

Batı’nın “özgür dünyası” işte böyle ayakta duruyor.

Epstein Adası bir utanç kazası değil… Batı’nın kirli güç laboratuvarıdır.