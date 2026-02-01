Rabb’im Bereketini Gönderdi: Mardin’de GAP Şelalesi 2 Yıl Sonra Coştu!

"Can Suyu" Toprakla Buluştu

İlçeye 4 kilometre mesafede bulunan ve 20 bin dönümlük devasa bir alanı besleyen şelale, sadece bir görsel şölen değil; aynı zamanda binlerce üreticinin de umudu konumunda. Başta dünyaca ünlü DERİK zeytini olmak üzere; incir, nar, kayısı ve ceviz ağaçları, iki yıl aradan sonra gelen bu "can suyu" ile yeniden hayat buldu.

Üretici Bayram Ediyor: "Rekolte Artacak!"

Şelalenin aktığını duyan bölge halkı, aileleriyle birlikte bölgeye akın ederek bu tarihi ana şahitlik etti. Bölge sakinlerinden ve üreticilerden gelen açıklamalar ise şükür doluydu:

Ramazan Erol: "2 yıldır suyumuz akmıyordu. Şelalemiz DERİK zeytini için hayati önem taşıyor. Bu suyla zeytinimiz daha verimli olacak, çok mutluyuz."

"2 yıldır suyumuz akmıyordu. Şelalemiz zeytini için hayati önem taşıyor. Bu suyla zeytinimiz daha verimli olacak, çok mutluyuz." Halil Çelik: "Bu sene çok şükür yağmurla birlikte bereket geldi. Tarımımız için, zeytinimiz için harika bir gelişme. Bu su bizim için tam bir can suyu oldu."

Bereketin Müjdeleyicisi

Zeytin üreticileri, şelalenin akmaya başlamasıyla birlikte bu yıl rekoltede büyük bir artış beklediklerini ifade ediyor. Kurak geçen mevsimlerin ardından gelen bu rahmet, bölgedeki tarımsal kalkınmanın ve ekonomik canlılığın da müjdeleyicisi olarak görülüyor. DERİK halkı, hatıra fotoğrafları çektirerek bu sevinci ölümsüzleştirirken, eller semaya şükür için kalktı.