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İstanbul Boğazı'nda korkutan yangın

İstanbul Sarıyer'de kıyıya bağlı iki katlı bir tur teknesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:04
İstanbul Boğazı'nda korkutan yangın

Sarıyer'de kıyıya bağlı bir tur teknesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken yangının neden çıktığına yönelik incelemesi sürüyor. Olayda ölen ya da yaralının olmadığı bildirildi.

İstanbul Sarıyer'de bir tur teknesinde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Aşiyan'da kıyıya bağlı bir tur teknesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanı görenler itfaiyeye haber verdi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Olay yerine Sarıyer ve Beşiktaş'tan ekip sevk edildi. Kıyıya bağlı olan tur teknesindeki yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin teknedeki yangının neden çıktığına yönelik incelemesi sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:04
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Sarıyer
  4. Yangın

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