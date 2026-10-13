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Gündem İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler! 147 metrelik gemi sürüklendi
Gündem

İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler! 147 metrelik gemi sürüklendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler! 147 metrelik gemi sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metrelik gemi sürüklendi.

Olay, 21.30 sıralarında İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarında meydana geldi.

İstanbul'dan Derince'ye hareket halinde olan "Bilbao Trader" isimli Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metrelik kuru yük gemisi arıza yaşayarak seyir halinde olduğu istikametin tersine döndü.

 

Kıyıya metreler kala duran geminin sürüklenme anları vatandaş kamerasına yansırken gemi takip sisteminden sürüklenmesi görüldü.

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 gemileri arıza yaşayan gemiye müdahale etmek için sevk edildi.

Arızanın kısa sürede giderilmesinin ardından Kıyı Emniyeti ekiplerinin eskortluğunda seyrine devam ederek boğazdan ayrıldı.

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