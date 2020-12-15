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Dünya İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken anlar! Rus askerleri pozisyon aldı
Dünya

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken anlar! Rus askerleri pozisyon aldı

Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Gemide askerlerin pozisyonu dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:19:00 - 2020-12-15 10:27:16
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken anlar! Rus askerleri pozisyon aldı

Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Rusya'nın Karadeniz Donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi ile 150 borda numaralı 'Saratov' adlı savaş gemileri saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden peş peşe İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Savaş gemilerinin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu ve bazı askerlerin silahlı nöbet tuttuğu ve pozisyon aldığı görüldü.

Geçiş 1,5 saatte tamamlandı

Rus savaş gemilerin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken gemiler yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.

Dün Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' ile Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı 'Saratov' adlı savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol almıştı. Ege Denizi açıklarından saat 15.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' ile Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı 'Saratov' adlı savaş gemileri, 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını geçen savaş gemileri Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemilerinin boğazı geçişlerine Türk Sahil Güvenlik botları refakat etmişti.

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