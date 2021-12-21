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Yerel İstanbul Boğazı'nda ayçiçek yağı yüklü tanker arızası!
Yerel

İstanbul Boğazı'nda ayçiçek yağı yüklü tanker arızası!

İstanbul Boğazı, ayçiçek yağı yüklü tanker arızası nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 14:11:00 - 2021-12-21 14:15:36
İstanbul Boğazı'nda ayçiçek yağı yüklü tanker arızası!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Anadolu Kavağı önlerinde bir tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında "USICHEM" isimli ayçiçeği yağı yüklü tankerin, Anadolu Kavağı önlerinde iskele demirinin düştüğü belirtildi.

Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkör ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "Boğaz trafiği askıya alındı." bilgisi verildi.

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