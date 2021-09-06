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Aktüel İstanbul Boğazı'nda ağa takıldı! SAS timleri imha etti
Aktüel

İstanbul Boğazı'nda ağa takıldı! SAS timleri imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 18:34:00 -
İstanbul Boğazı'nda ağa takıldı! SAS timleri imha etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi." ifadelerine yer verildi.

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