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Gündem İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı!
Gündem

İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı!

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İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı!

Rusya'dan İskenderun'a seyreden bir gemide makine arızası yaşanması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya’dan İskenderun’a seyir halinde olan, Sao Tome and Principe bayraklı, 22 bin ton demir cevheri yüklü, 154 metre boyundaki Hacı Hüseyin isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir atmıştır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 botu bölgeye sevk edilerek geminin yanına intikal etmiştir. İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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