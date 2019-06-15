İstanbul Blockchain Okulu açılıyor

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, Habitat Derneği’nin İstanbul Blockchain Okulu projesinin tanıtımı yapıldı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ortaklığında yapılan projeyi tanıtan İstanbul Blockchain Okulu Proje Koordinatörü İsmail Metin, şunları söyledi: “Blockchain proje, prototip ve iş modellerini başta finans olmak üzere İstanbul’daki çeşitli sektörlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Hedef grubumuzda İstanbul’da yaşayan yazılımcılar, girişimciler, konuyla ilgili lise ve üniversite öğrencileri ve İstanbul’da bilişim ve finans sektörü içerisindeki genç teknik personeller var.”