  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Bilişim
Gündem

İstanbul Bilişim

İstanbul Bilişim ne oldu? Elektronik, bilgisayar, beyaz eşya, küçük ev aletleri, cep telefonu satışı yapan İstanbul Bilişim son aylarda sık sık gündeme geliyor. İstanbul Bilişim hem mağazaları hem de internet sitesinden binlerce kişiyi mağdur etti. 50 bine yakın vatandaşı mağdur eden İstanbul Bilişim pek çok kişinin üzerine haberleri olmadan şirket açtı. Peki, İstanbul Bilişim kapandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:38:00 -
İstanbul Bilişim

İstanbul Bilişim Türkiye genelindeki pek çok mağazası ve online şubesiyle elektronikten, küçük ev aletlerine kadar yüzlerce ürünün satışını yapıyordu. Dar boğazda olduğu için konkordato ilan eden şirketin milyonlarca kişiyi mağdur ettiği basında yer aldı. Peki, İstanbul Bilişim ne oldu?

İstanbul Bilişim ne oldu? | İstanbul Bilişim kapandı mı?

Ekonomik dar boğazda olduğu için Temmuz 2020’de konkordato ilan eden İstanbul Bilişim milyonlarca kişiyi mağdur etti.  Vatandaşlara online satış yapan şirket müşterilerine ürünleri göndermedi. Ürünler gönderilmediği gibi ücret iadesi de yapılmadı. 50 milyon kişinin İstanbul Bilişim tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.  İstanbul Bilişim 50 bin kişiden 150 bin TL para topladı.

İstanbul Bilişim pek çok vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak yüzden fazla paravan şirket kurduğu ortaya çıktı. Hatta hayali şirket kurulması için bazı kişilere silah zoruyla imzalar attırıldığı ortaya çıktı. İddialar sebebiyle İstanbul Bilişim'in eski sahibi Kenan Bilgi 15 yıl hapis cezası aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti
Dünya

Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti

Rusya Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Rusya'nın Ermenistan'a bir teklifte bulunduğunu söyledi.
ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı
Dünya

ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'ye 16 milyar 232 milyon dolarlık F-35, F/A-18E/F Super Hornet ve Patriot hava..
Hedefinde yine Müslümanlar vardı!
Gündem

Hedefinde yine Müslümanlar vardı!

Enver Aysever, katıldığı televizyon programında Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘selefiler silahlanıyor’ iddiası üzerinden yine dindarları hedef aldı..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay