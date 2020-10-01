İstanbul Bilişim Türkiye genelindeki pek çok mağazası ve online şubesiyle elektronikten, küçük ev aletlerine kadar yüzlerce ürünün satışını yapıyordu. Dar boğazda olduğu için konkordato ilan eden şirketin milyonlarca kişiyi mağdur ettiği basında yer aldı. Peki, İstanbul Bilişim ne oldu?

İstanbul Bilişim ne oldu? | İstanbul Bilişim kapandı mı?

Ekonomik dar boğazda olduğu için Temmuz 2020’de konkordato ilan eden İstanbul Bilişim milyonlarca kişiyi mağdur etti. Vatandaşlara online satış yapan şirket müşterilerine ürünleri göndermedi. Ürünler gönderilmediği gibi ücret iadesi de yapılmadı. 50 milyon kişinin İstanbul Bilişim tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. İstanbul Bilişim 50 bin kişiden 150 bin TL para topladı.

İstanbul Bilişim pek çok vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak yüzden fazla paravan şirket kurduğu ortaya çıktı. Hatta hayali şirket kurulması için bazı kişilere silah zoruyla imzalar attırıldığı ortaya çıktı. İddialar sebebiyle İstanbul Bilişim'in eski sahibi Kenan Bilgi 15 yıl hapis cezası aldı.