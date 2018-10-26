İstanbul Beyoğlu’nda sürücü takla attan araçtan sağ çıktı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dolapdere’den Okmeydanı istikametine giden 34 VA 7426 plakalı otomobilin sürücüsü Hakkı Kaya’nın önüne kavşaktan dönüş yapan 34 VG 8587 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Emre Nokay çıktı. Son anda önündeki aracı gören Nokay aniden frene basınca sağ taraftaki kaldırıma ve otomobilin çamurluğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan araç birkaç metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazanın ardından Kaya kendi imkanlarıyla aracın içerisinde çıkarken, Nokay ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye sürücülerin kazadan yara almaması üzerine bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.



Öte yandan ters dönen aracı kaldırmak için olay yerine trafik çekicisi çağrıldı. Çekici görevlisi takla atan aracı kaldırmak için 2 tarafından halat bağladı. Aracı kaldıran görevli bir süre sonra yan olarak indirdi. Vatandaşlar aracı iterek düzeltti. Ardından araç bu şekilde çekiciye yüklenerek götürüldü.

'ARAÇTAN KENDİM ÇIKTIM,BİR ŞEYİM YOK'

Takla atan aracın sürücüsü Hakkı Kaya, “Sağ şeritten gelirken önümdeki aracın önüme kırmasıyla frene bastım. Frene basınca sağ taraftaki kaldırımla beraber araca vurdum ve takla attım. 70 kilometre hızım var, bende çok şükür bir şey yok. Araçtan da kendim çıktım” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.