THY - Adıyaman
0553 313 94 23

İstanbul Beyoğlu’nda otopark kavgası: 1 polis yaralı

Beyoğlu’nda park meselesi yüzünden komşusuyla kavga eden polis memuru yaralandı. Polis memurunu darp eden kişi gözaltına alındı.

17 Temmuz 2018 Salı 22:56
İstanbul Beyoğlu’nda otopark kavgası: 1 polis yaralı

Olay, 20.45 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda oturan polis memuru ile komşusu park yeri yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis memuru kafasına aldığı darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memuruna olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine zırhlı polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler polis memurunu yaralayan kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 22:56
  1. BEYOĞLU
  2. otopark
  3. polis
  4. kavga

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Plastiği ne kadar tanıyoruz?
    1. Plastiği ne kadar tanıyoruz?
    2. Youtube'dan 25 milyon dolarlık hamle
    3. Kadınlarda kalp yetmezliği riski daha..
    4. Stres astımı tetikliyor
    5. Tokat'ta traktör devrildi: 4 ölü, 22..
    6. Suriye'nin kuzeyinde askeri uçak düştü
    7. Tahinin faydaları
    8. Vertigo tedavisinde hastalığın nedeni..
    9. Pre- diyabet nedir?
    10. Türkiye sınırına askeri uçak düştü!
    11. Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
    12. Trump'tan 'Rusya' itirafı: Kabul..
    13. Bedelli açıklaması yapan Bülent..
    14. 104 adet kaçak cep telefonu ele..
    15. Çankırı'da arazi kavgasında kan aktı
    16. Tokat'ta feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
    17. Artvin'de cip yolcu minibüsüyle..
    18. Tarım aracı devrildi: 6 kişi yaralandı
    19. Başbakana çağrı yaptı: Hemen..
    20. İstanbul Beyoğlu’nda otopark kavgası:..
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kılıçdaroğlu zıvanadan çıktı: Erdoğan 15 Temmuz'da Marmaris'te...
    Kılıçdaroğlu zıvanadan çıktı: Erdoğan 15 Temmuz'da Marmaris'te...
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Adnan Oktar operasyonundan iğrenç detaylar! 14 yaşında...
    Adnan Oktar operasyonundan iğrenç detaylar! 14 yaşında...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle