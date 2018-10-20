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İstanbul Beylikdüzü’nde denizde bir erkek cesedi bulundu

Gürpınar sahil açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:41
İstanbul Beylikdüzü’nde denizde bir erkek cesedi bulundu

Beylikdüzü Gürpınar mevkiinde, bugün saat 14.30'da sıralarında sahilden 10 metre açıkta bir erkek cesedi görüldü. Cesedi fark eden vatandaşlar durumu sahil güvenlik ekiplerine ve polise bildirdi. Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan kişinin 69 yaşındaki Sami Kılıç olduğu ve hayatını kaybettiğini belirlendi. Kılıç’ın cansız bedeni denizden çıkarılırken, çevredeki vatandaşlar kıyıda çalışmaları izledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 17:41
  1. beylikdüzü

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