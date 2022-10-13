İstanbul Bayrampaşa’da Gökçe Döviz şoku! Beşkardeş biladerlerden 100 milyonluk vurgun!

Mesut ve Şükrü B. isimli iki kardeş, İstanbul Bayrampaşa’da yaklaşık 25 yıldır döviz bürosu işletiyordu. İddiaya göre iki kardeşten ağabey Mesut, esnaftan ve müşterilerinden aldığı TL cinsindeki paraları dövize dönüştürüp, kâr elde edeceklerini vaat ettiği müşterilerden yaklaşık 100 milyon lira topladı.

Mesut B., para sahiplerine döviz cinsindeki tutarı en alt seviyeden alacağını bu nedenle beklemesi gerektiğini söyleyerek oyalamaya başladı. Para sahipleri Mesut B.’den paralarını istemeye başladığında ise genç adam, telefonunu kapatıp sırra kadem bastı.

Kardeş Şükrü B.’ye ulaşmaya başlayan birden fazla mağdur döviz bürosundan parasını tahsil etmek istedi. Yine iddiaya göre parayı sadece Mesut’a değil, Şükrü’ye de veren mağdurlar vardı.

ŞİKAYETLER BİTMİYOR

A.K. isimli ilk mağdur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Mesut B.’den yarım milyon Euro alacağını düşünerek yaklaşık 10 milyon lira para verdiğini belirten genç adam, Mesut B.’nin telefonlarını açmadığını, ikametinde olmadığını ve döviz bürosuna da gelmediğini ileri sürdü.

A.K. isimli mağdurdan kısa bir süre sonra savcılık şikayetleri art arda gelmeye başladı. İ.K. isimli yaşlı kadın 5 milyon, A.K. 3 milyon, Y.Y. 3,5 milyon, D.D., 10 milyon, M.E. 1 milyon lira kaptırdığını iddia ederken yaklaşık iki haftada 50 mağdurun şikayetçi olduğu döviz bürosu yetkilisi Şükrü B. ve iki çalışanı 20 Eylül günü gözaltına alındı. İki haftalık şikayette Mesut B.’nin şuana kadar yaklaşık 100 milyon lira topladığı belirlendi.

AĞABEY KAÇTI, KARDEŞ TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında döviz bürosunda arama yapıldı. Müşterilerden alınan paraların kayıtlarının tutulduğu defter ve yaklaşık 1 milyon lira para ve bir miktar döviz ele geçirildi. Ağabey Mesut B.’nin ise 19 Eylül günü yurtdışına çıktığı tespit edildi.

Kardeş Şükrü B., para alışverişinin abisi tarafından kontrol edildiğini, abisinin Forex’de kaldıraçlı işlemler yaptığını ve paraları batırdığı için kaçtığını anlattı. İki çalışan Mesut B.’nin aldığı paraları sadece deftere kaydettiklerini, kasiyer olarak çalıştıkları döviz bürosunda sadece o anki müşterilerle ilgilendiklerini anlattı.

Şükrü B., ‘Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, iki döviz bürosu çalışanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağabey hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Olayla ilgili mağdurların ifadelerinin alınma işlemleri ise sürüyor.