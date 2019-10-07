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İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe' uyarısı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 74 astsubayın gözaltına alındığı soruşturma kapsamında tutuklama isteminin yazıldığı sevk kararında, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Başsavcılık, FETÖ'nün darbe girişiminde kullanmadığı örgüt mensuplarını ikinci bir darbe ya da örgütsel bir faaliyette kullanmak üzere hazır olarak beklettiğini belirtti.

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:11
İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe' uyarısı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen haftalarda FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yapılan ve 74 muvazzaf astsubayın gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, tutuklama isteminin yazıldığı sevk kararında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, İstanbul ve 29 ilde, 74 muvazzaf astsubaya geçen haftalarda operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlardan 32’si tutuklandı. Cumhuriyet’in haberine göre, gözaltına alınan şüphelileri tutuklamaya sevk eden Cumhuriyet savcısı, örgütün şifreli haberleşme uygulaması olan “ByLock” kullanan asker sayısının TSK’ye sızan asker sayısından az olduğuna vurgu yapıldı.

Ankesör operasyonlarının neden önemli olduğunun anlatıldığı sevk yazısında şu ifadelere yer verildi:

“TSK içerisinde görevli terör örgütü mensubu askeri şahıslar ile söz konusu yapılanmada üst düzey faaliyet yürüten sözde sorumlular (öğretmen, müdür yardımcısı, müdür, şeklinde örgütsel isimlendirilen) arasında, deşifre olmayı engellemek maksadıyla, farklı bir iletişim modelinin kullanıldığı, diğer örgüt mensupları tarafından iletişim amacıyla kullanılan ByLock dahil olmak üzere bilinen iletişim usullerinden uzak durdukları, ülke genelinde ByLock kullandığı tespit edilen asker sayısının terör örgütünün silahlı kuvvetlerimiz içerisine sızdırdığı tahmini örgüt üyesi sayısına göre çok az olmasının bu durumu gösterdiği, yine örgütün darbe girişimine nispeten çok az üyesini kullandığı, terör örgütüne yönelik bilinen kriterleri (ByLock, Bank Asya, üst düzey yöneticilerle irtibat gibi) taşımayan diğer mensuplarını ikinci bir darbe girişiminde ya da örgütsel başka bir faaliyette kullanmak üzere hazır olarak beklettiğinin değerlendirildiği…”

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:11
  1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

YORUM YAZ

  • VatandaşVatandaş9 dk önce
    Ah bir ortaya çıksalarda o hainlerin kellelerini alsak derim.

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