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Gündem İstanbul Başakşehir'de fazla yolcu alan minibüs şoförü kendini savundu: Ben almadım, onlar bindi
Gündem

İstanbul Başakşehir'de fazla yolcu alan minibüs şoförü kendini savundu: Ben almadım, onlar bindi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüste fazladan 8 yolcu olduğu belirlendi. Ceza kesilen sürücü kendini "Ben almadım onlar bindi" diyerek savundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:38:00 -
İstanbul Başakşehir'de fazla yolcu alan minibüs şoförü kendini savundu: Ben almadım, onlar bindi

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olduğu toplu taşıma araçları üzerinde denetim yaptı.

Atatürk Bulvarı üzerinde otobüs ve minibüsleri durduran polis ekipleri, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Durdurulan bir minibüste fazladan 8 yolcu olduğu görüldü. Sürücüye salgın tedbirlerine uymadığı için para cezası kesildi.

Fazla yolcu taşıdığı için kendisine ceza yazılan şoför, kendisini çeken kamerayı elinle kapatmaya çalıştı. Neden fazla yolcu aldığı sorulan sürücü, "Ben almadım onlar bindi" dedi.

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