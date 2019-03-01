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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Yıldırım Demirören’e teşekkür

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki (TFF) başkanlık görevini bırakan Yıldırım Demirören’e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı bir teşekkür mesajı yayımladı.

01 Mart 2019 Cuma 14:08
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Yıldırım Demirören’e teşekkür

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki (TFF) başkanlık görevini bırakan Yıldırım Demirören’e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı bir teşekkür mesajı yayımladı.

 

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nin resmi sitesinden Başkan Göksel Gümüşdağ imzalı paylaşılan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi:

 

"Sayın Yıldırım Demirören’e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim.

 

Özellikle Kulüpler Birliği Başkanlığım süresince, hem kulüplerimizin finansal kaynaklarına büyük etki yaratan yayın ihalesi sürecindeki yapıcı rolü, hem de öncüsü olduğum, Video Hakem Teknolojisi’nin hayata geçirilmesi konusundaki işbirliğinden dolayı kendisine minnettarım. Sayın Yıldırım Demirören’e bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim.

 

Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini Haziran ayındaki seçim dönemine kadar vekaleten yürütecek olan Sayın Hüsnü Güreli’ye de başarılar dilerim."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:08
  1. İstanbul
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