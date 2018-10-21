İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu!

İstanbul Barosu Başkanlığı seçimi için Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlandı. 41 bin 462 seçmenin kayıtlı olduğu İstanbul Barosu Başkanlık seçimleri için kurulan 105 sandık tek tek açıldı. Sandık başında görevliler, zarfları açarak oyları saydı. Kongre merkezi içinde kurulan ekran sayesinde sayılan oyların kaçının hangi adaya gittiği görüldü. İstanbul Barosu başkanlığına yeniden Avukat Mehmet Durakoğlu seçildi.