İstanbul barosu avukat üçkağıdına soruşturma bile açmadı! Görev Adalet Bakanlığı'na düştü, izin verildi...
İstanbul'da bir avukatın sahtekarlığına baro yönetimi sessiz kaldı. Ölen müvekkilinin parmak izini kullanarak sahte belge düzenleyen avukata soruşturma iznini önü Adalet Bakanlığı veri.
Oda TV'nin haberine göre H.Ş. adlı avukat, ölen müvekkilinin parmak izini alarak, müvekkilinin dava sonucu alacağı parayı kendisine devrettiğine dair sahte belge düzenledi.
Dosyanın karşı tarafı olan avukat C.G., meslektaşının Avukatlık Kanunu’nun 47. Maddesinde düzenlenen “Avukat, el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edinmekten veya bunların edinilmesine aracılıktan yasaklıdır” hususuna aykırı davrandığını ve görevini kötüye kullandığını belirterek savcılığa şikayet etti.
Görev yine bakanlığa düştü!
Savcılık, avukat hakkında soruşturma izni istedi. Dosyayı inceleyen Bakanlık, avukat H.Ş. hakkında soruşturma izni verdi.
Soruşturma izninin ardından başlayan süreçte, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, avukat H.Ş. hakkında “Görevi kötüye kullanmak” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.
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