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Gündem İstanbul barajlarından sevindiren haber!
Gündem

İstanbul barajlarından sevindiren haber!

Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 65.21'e çıktı. Böylece baraj doluluk oranı geçen yılın aynı dönem verilerini geçmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 09:51:00 - 2021-03-22 09:54:20
İstanbul barajlarından sevindiren haber!

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 65.21 çıktı.

Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte ölçülen yüzde 64.17'yi geride bıraktı. Bu hafta etkili olacak yağışlı sistemin ardından barajların doluluk oranlarındaki artışın sürmesi bekleniyor.

Doluluk oranı yüzde 19.16'dan 65.21'e yükseldi

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 65.21’e ulaştı.

Geçen yılın üzerine çıktı

Baraj doluluk oranı geçen yıl ölçülen yüzde 64.17’lik doluluk seviyesini geride bıraktı. Bir anlamda barajlarda geçen yıl bu zamanlardan daha çok su var. Ancak yüzde 65.21'lik doluluk oranı daha eski yıllara oranla oldukça az kaldı. 2015 yılında aynı dönemde  baraj doluluk oranı 95.01, 2016 yılında 87.21, 2017 yılında 89.65, 2018 yılında 89.91, 2019 yılında 94.10 olarak kayıtlara geçmişti.

3  barajda doluluk yüzde 70'ın üzerinde

İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan üç baraj Papuçdere, Sazlıdere ve Istrancalar oldu. Papuçdere  barajında doluluk yüzde 45.69 , Sazlıdere Barajında ise yüzde 34.43, Istrancalarda ise yüzde 44.66 olarak ölçüldü.  İstanbul'da yüzde 70'lik doluluk oranının üzerinde su biriktiren 3 baraj bulunuyor. Bunlar  Ömerli, Elmalı  ve Darlık barajları.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı  yüzde 87.62

-Papuçdere Barajı yüzde 45.69

-Sazlıdere barajı  yüzde  34.43

-Büyükçekmece Barajı yüzde 64.82

-Alibeyköy Barajı yüzde 58.20

-Terkos Barajı yüzde 60.59

-Kazandere Barajı  yüzde 57.88

-Elmalı Barajı yüzde 73.54

-Darlık Barajı  yüzde 76.66

-Istrancalar Barajı yüzde 44.66

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