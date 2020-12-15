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Yaşam İstanbul barajlarında haftalar sonra ilk artış
Yaşam

İstanbul barajlarında haftalar sonra ilk artış

İstanbul'da haftalardır alarm veren barajlarda son günlerde yaşanan yağmurlarla küçük de olsa bir artış yaşandı. İstanbul'da baraj doluluğu yüzde 0,06'lık artışla yüzde 21,71' e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:05:00 -
İstanbul barajlarında haftalar sonra ilk artış

Son yılların en kurak dönemini geçiren İstanbul'da barajlardaki ortalama su seviyesinin gün geçtikçe düşmesi özellikle bölge halkını ciddi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor.

Aylardır düşen baraj doluluk oranına karşı, bugün baraj seviyesinde haftalar sonra ilk defa artış yaşandı.

İSKİ Baraj Doluluk Oranı verilerine göre, dün 21,65 seviyesinde olan baraj doluluğu bugün 0,06 artışla 21,71 oranına yükseldi.

 Öte yandan geçtiğimiz ekim ayında, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 29'a inmiş ve son 10 yılın en düşük seviyesi kaybedilmişti.

 Son 12 aylık verilere bakıldığında; Aralık 2019 ile bu yılın aralık ayı arasındaki farkın büyüklüğü dikkat çekti. Geçen yıl aralık ayında doluluk oranı yüzde 38.66’yken, bu yılki doluluk oranı yüzde 21.71 olarak ölçüldü.

 Yine İSKİ'de yer alan verilere göre, baraj doluluk oranı mayıs ayından bu yana düşerek özellikle son aylarda alarm veren seviyelere kadar düştü.

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