İstanbul son yılların en şiddetli yağışlarını 2022 kışında yaşadı. Vatandaşlar ise İstanbul barajlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, İstanbul bu yaz susuz kalır mı?

İstanbul barajları son durum | Kar yağışları barajları nasıl etkiledi?

İstanbul Valiliği, baraj dolulukları sebebiyle açıklama yaptı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü’nce Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.