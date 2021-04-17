İstanbul barajları doldu mu? İstanbul'un ne kadarlık suyu var?
İstanbul barajları ne kadar doldu? Ocak ayı başında alarm veren İstanbul barajlarının son durumu merak ediliyor. Peki, İstanbul’un kaç günlük suyu var? İstanbul barajları yüzde kaç dolu?
2020’nin son aylarında İstanbul’da beklenen yağışlar gerçekleşmedi. 2021 yılının ilk günlerinde İstanbul barajlarının ortalama doluluğu yüzde 19,16 olarak ölçüldü. Bu rakamlar milyonların kaygılanmasına yol açtı. İstanbul’da susuzluk yaşanıp yaşanmayacağı ise merak ediliyordu. Son aylardaki yağışlar ise yüzleri güldürdü. Peki, İstanbul barajları doldu mu?
İstanbul barajları doldu mu? İstanbul'un ne kadarlık suyu var?
17 Nisan Cumartesi günü açıklanan rakamlara göre İstanbul’da barajların doluluk oranları yüzde 80.69 olarak açıklandı.