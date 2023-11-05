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Yaşam İstanbul baraj doluluk oranları: şu anki su seviyesi, son durum İSKİ tarafından paylaşıldı! Yeni gelişme
Yaşam

İstanbul baraj doluluk oranları: şu anki su seviyesi, son durum İSKİ tarafından paylaşıldı! Yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2023-11-05 21:16:00 - 2023-11-05 21:23:00
İstanbul baraj doluluk oranları: şu anki su seviyesi, son durum İSKİ tarafından paylaşıldı! Yeni gelişme

İstanbul'da beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle barajlar yeniden alarm vermeye başladı. Bir süredir yüzde 20 seviyelerinde olan oranlar..

''Baraj doluluk oranı İstanbul'' konusu milyonlarca vatandaş tarafından meral ediliyor. İstanbul'da bu yıl yağışların azalması nedeniyle 10 barajdan 3'ünde su seviyesi yüzde 3'lere düştü. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre kentin önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü kuraklıktan etkilendi. Son birkaç günde artan yağışların ardından ise baraj doluluk oranları araştırılmaya başlandı. Veriler, 5 Kasım Pazar günü itibariyle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşıldı. İstanbul'da toplamda 11 tane baraj bulunuyor. Yağışların barajları nasıl etkilediği ise merak konusu.

İşte, İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE SEVİYEDE 5 KASIM?

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son günlerdeki yağışların ardından merak konusu oldu. İSKİ tarafından paylaşılan bilgiler şu şekilde:

İstanbul baraj doluluk oranları 5 Kasım 2023: Baraj doluluk oranları ne seviyede, yağışlar nasıl etkiledi? İSKİ tarafından paylaşıldı! - Resim: 3

5 Kasım Pazar günü itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı %17.59 olarak ölçüldü. Kentte su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Sazlıdere oldu. Pabuçdere Barajı ise kuruma noktasına geldi.
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Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 22,9 olan doluluk oranı yüzde 17,71'lere kadar düştü. Bu oran, son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluğun kritik seviyeye düştüğünü söyledi.

Yağışların azalmasının barajlardaki doluluğu hızlı düşürdüğünü belirten Prof. Dr. Toros, "Genel doluluk yüzde 18'in altına düştü. Bazı barajlarda ise neredeyse su kalmadı." dedi.
Prof. Dr. Toros, kısa vadede su kullanımı konusunda önlemler alınmasının önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kentte yaşayanlar, kullandığı suyun 3'de 1'i kadar tasarruf yapabilirse İstanbul susuz kalmayacaktır. Bunu yaptığımız takdirde yeni yağışlar gelinceye kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Ayrıca mutfakta, lavaboda, duşta, sifonda kullandığımız su miktarını azaltmalıyız."

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Yorumlar

aga

meriç nehrinin tam egeye dokuldugu yarden boru döseyerek bosa akan suyu istanbuldaki barajlara aktarabilirler.
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