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Yaşam İstanbul baraj doluluk oranı güncel | İstanbul'da susuzluk yaşanır mı?
Yaşam

İstanbul baraj doluluk oranı güncel | İstanbul'da susuzluk yaşanır mı?

İstanbul barajlarında su doluluk oranı bir hayli düştü. Bu sebeple pek çok kişi 'İstanbul'da bu yıl susuzluk yaşanır mı?' sorusunun cevabı araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 16:46:00 -
İstanbul baraj doluluk oranı güncel | İstanbul'da susuzluk yaşanır mı?

İstanbul barajlarında doluluk oranı bir hayli azaldı. Bu sebeple güncel doluluk oranı araştırılıyor.

İstanbul baraj doluluk oranı güncel | İstanbul'da susuzluk yaşanır mı?

İstanbul'da bulunan barajların ortalama doluluk oranı 23 Ekim itibariyle yüzde 42,99 olarak ölçüldü.

Alibey barajı      yüzde 28.41

Büyükçekmeceyüzde 49.3

Darlık                    yüzde 45.25

Elmalı    yüzde 47.14

Istırancalar         yüzde 33.52

Kazandere          yüzde 32.5

Ömerli  yüzde 45.76

Pabuçdere         yüzde 12.87

Sazlıdere             yüzde 45.62

Terkos  yüzde 45.41 olarak ölçüldü.

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