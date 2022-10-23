İstanbul baraj doluluk oranı güncel | İstanbul'da susuzluk yaşanır mı?
İstanbul barajlarında su doluluk oranı bir hayli düştü. Bu sebeple pek çok kişi 'İstanbul'da bu yıl susuzluk yaşanır mı?' sorusunun cevabı araştırılıyor.
İstanbul barajlarında doluluk oranı bir hayli azaldı. Bu sebeple güncel doluluk oranı araştırılıyor.
İstanbul baraj doluluk oranı güncel | İstanbul'da susuzluk yaşanır mı?
İstanbul'da bulunan barajların ortalama doluluk oranı 23 Ekim itibariyle yüzde 42,99 olarak ölçüldü.
Alibey barajı yüzde 28.41
Büyükçekmeceyüzde 49.3
Darlık yüzde 45.25
Elmalı yüzde 47.14
Istırancalar yüzde 33.52
Kazandere yüzde 32.5
Ömerli yüzde 45.76
Pabuçdere yüzde 12.87
Sazlıdere yüzde 45.62
Terkos yüzde 45.41 olarak ölçüldü.
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