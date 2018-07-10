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İstanbul Bakırköy'de korkunç görüntü! Kıyıya cenin vurdu

İstanbul Bakırköy'de kıyıya vuran cenin, polis  ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

10 Temmuz 2018 Salı 12:17
İstanbul Bakırköy'de korkunç görüntü! Kıyıya cenin vurdu

Bakırköy sahilde bulunan cenin, polis ekiplerinin  incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 

Sahilde oturan vatandaşlar, denizde cenin  olduğunu fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kıyıya vuran cenini denizden  çıkardı.

Ekiplerin incelemelerinin ardından, cenin tabuta konularak cenaze  aracıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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