İstanbul Bakırköy'de korkunç görüntü! Kıyıya cenin vurdu
İstanbul Bakırköy'de kıyıya vuran cenin, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.10 Temmuz 2018 Salı 12:17
Bakırköy sahilde bulunan cenin, polis ekiplerinin incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Sahilde oturan vatandaşlar, denizde cenin olduğunu fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kıyıya vuran cenini denizden çıkardı.
Ekiplerin incelemelerinin ardından, cenin tabuta konularak cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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