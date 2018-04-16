İstanbul Bakırköy'de 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 10 Nisan'da Bakırköy'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını üzerine, 3 ev ve 1 otomobile operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa değeri 3 milyon lira olan 200 bin uyuşturucu hap, 1 buçuk kilogram eroin ve 1 kilo 600 gram kokain ele geçirildi.

Operasyon kapsamında İ.S.D., R.O., Z.A.D. ve R.O. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.







