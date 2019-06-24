İstanbul bakın hangi zihniyete teslim! Nevşin Mengü, İmamoğlu’nu kadeh kaldırarak kutladı

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CHP, İP ve HDP'nin ortak adayıEkrem İmamoğlu’nun kesin olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte sokaklara dökülen CHP’liler seçim sonucunu içki içerek kutladı.

Mengü rakı içerek kutladı

Sokaklarda taşkınlık yapan CHP’liler sosyal medyada da içki içerken çektirdikleri fotoğrafları paylaşarak İstanbul’u hangi zihniyetin yöneteceğini bir kez daha gösterdi. Bunlardan birisi de gazeteci kılıklı Nevşin Mengü oldu.

Mengü, İnstagram hesabından 3 rakı bardağını tokuştururken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak "Hakettik, her şey çok güzel oluyor" notunu düştü.

İstanbul sokakları daha ilk günden ayyaşların mekanı oldu!

Kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sokaklara dökülerek sabahlara kadar içki içip, taşkınlık yapan CHP’liler kervanına Nevşin Mengü de katılarak önümüzdeki 5 yıl boyunca İstanbul’un hangi zihniyetin ellerine teslim edildiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı

İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte daha ilk günden mega kentin sokaklarında ve caddelerinde şampanyaların patlatılarak aleni bir şekilde alkol alınması 15 Temmuz şehitlerinin kanlarıyla kurtarılmış olan İstanbul gibi mübarek bir şehirde bu rezil manzaralara daha çok şahit olunacağını gösterdi.