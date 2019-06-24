0553 313 94 23

İstanbul bakın hangi zihniyete teslim! Nevşin Mengü, İmamoğlu’nu kadeh kaldırarak kutladı

Gazeteci Nevşin Mengü CHP, İP ve HDP'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimleri önde tamamlamasını bir çok CHP’li gibi rakı içerek kutladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:13
İstanbul bakın hangi zihniyete teslim! Nevşin Mengü, İmamoğlu’nu kadeh kaldırarak kutladı

 yeniakit.com.tr  

CHP, İP ve HDP'nin ortak adayıEkrem İmamoğlu’nun kesin olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte sokaklara dökülen CHP’liler seçim sonucunu içki içerek kutladı.

Mengü rakı içerek kutladı

Sokaklarda taşkınlık yapan CHP’liler sosyal medyada da içki içerken çektirdikleri fotoğrafları paylaşarak İstanbul’u hangi zihniyetin yöneteceğini bir kez daha gösterdi. Bunlardan birisi de gazeteci kılıklı Nevşin Mengü oldu.

Mengü, İnstagram hesabından 3 rakı bardağını tokuştururken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak "Hakettik, her şey çok güzel oluyor" notunu düştü.

İstanbul sokakları daha ilk günden ayyaşların mekanı oldu!

Kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sokaklara dökülerek sabahlara kadar içki içip, taşkınlık yapan CHP’liler kervanına Nevşin Mengü de katılarak önümüzdeki 5 yıl boyunca İstanbul’un hangi zihniyetin ellerine teslim edildiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı

İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte daha ilk günden mega kentin sokaklarında ve caddelerinde şampanyaların patlatılarak aleni bir şekilde alkol alınması 15 Temmuz şehitlerinin kanlarıyla kurtarılmış olan İstanbul gibi mübarek bir şehirde bu rezil manzaralara daha çok şahit olunacağını gösterdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:12
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu
  3. CHP
  4. Nevşin Mengü
  5. içki

YORUM YAZ

  • Ahmet ArtuçAhmet Artuç4 dk önce
    Yallah Arabistana
  • SağlıkSağlık6 dk önce
    Sağlığına Nevşinşerefe
  • Emin battalgaziEmin battalgazi6 dk önce
    Nasıl kepaze bir gazetesiniz siz tuvalet kağıdı daha yararlı bilgi veriyor bölücüler
  • ÖzgünÖzgün8 dk önce
    Sizin zem zem içenleride gördük 17 yıldır.
  • İlhami İlhami 9 dk önce
    Mengü rakı içerek kutladığın İstanbul seçimini kazanan CHP li kişinin ve CHP nin İstanbul için cumhuriyetin kuruluşundan bu güne kadar İstanbul kazandırdığı (heykel dışında) bir eser söyle senin ne kadar gözü var görmez kulağı var duymaz dili var doğruyu söylemez bir kişi olarak görmeyip seni alkışlayayım hadi bakalım iyi düşün iyi araştır ve cevap vereğer cevabın olumsuzsa ki olumsuz olacak o zaman ben seni insan olarak değil dört ayaklı olarak bileceğim
  • muammermuammer17 dk önce
    İnsanlar başlarına gelenlerden başkasını değil öncelikle kendisini sorumlu tutmalı. Ak Parti bu seçimdeki mağlubiyetinden kendini sorumlu tutmak zorunda, bundan sonraki süreçte de Ekrem İmamoğlu'nun başa gelmesi ile oluşabilecek felaketlerden de, İstanbullular kendilerini sorumlu tutmalı, karılar gibi ağlamaca yok, ellerim kırılsaydı demek yok. Herkes ne ekerse onu biçer.
  • selimselim18 dk önce
    hacı rakı içmek ne kadar günahsa,iftira atmak,yalan haber yapmak,hırsızı kollamak,yalakalık yapmak da günah değil mi?
  • AlperAlper32 dk önce
    Heee istanbulda bugüne kadar şeriat vardıda? Ingilizler bunlara 1918-1923 de ne yaptıysa artık çok hoşlarına gitmiş. Hem Ataları bizzat kurdu o bira ve rakı fabrikalarını, çocukları içsinde gavur olsun diye. Bunlarda olmuş. Kimsede suç yokki. Bütün gavurlar böyle yaşar sorun yok. Normal. Medeniyet kavramları bu maymundan gelmişler falan Allah yok içki fuhuş çok Normal.
  • PinçPinç35 dk önce
    Yıllardır alınan alkollü içkilerin %70 vergisiyle cemaatlerin karnı doyuyordu çıt ses yoktu sizden şimdi hayırdır???
  • Gulerek OkuyorumGulerek Okuyorum39 dk önce
    Bu nasil bir gazete :) Keyif icin, gulmek icin bir gazete okunur mu, okunur. Hele yorumlar, inanin bu kadar ayrimci bir zihniyeti baska bir yerde bulamazsiniz. Sizin bu zihnniyetiniz devam ettigi surece, bu milletin tokatini yemekten kurtulamazsiniz.
  • AbcAbc40 dk önce
    Ulan hadsiz AKİT benim oyumu mu sorguluyorsun sen kimsin??? 10 puan farkla aldı imamoğlu. 4 küsür milyon insan seçti bu insanlarada mı saygın yok iftiracı pislik yandaş gazete. Hepiniz biteceksiniz bi gün!
  • AhmetAhmet40 dk önce
    Daha çok zorunuza gidecek, herkesi ötekileştirmeye devam edin siz.
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ44 dk önce
    AKP Lİ GAZETECİ VE HABERCİLER GİTSİNDE. DURUST İNSANLAR GELİR MERAK ETMEYİN
  • cihancihan48 dk önce
    ne olmuş rakı içmişse?aynen böyle devam edin. içki içene küfür edin, hakaret edin, dalga geçin.
  • MisafirMisafir49 dk önce
    Milletin özel hayatına ve milli iradenin tecellisine saygı lütfen
  • Burak KarayelBurak Karayel49 dk önce
    Her gun icki icen Batililar ekonomi ve teknolojide tavan yapiyor, zem zem icen Araplar ve Siz Araplasmis Turkler nal topluyor. Biz Kemalistler olmasak cok yakinda onlarin hizmetcisi ve usaklari olursunuz ama biz izin vermeyiz, 5 vakit cokup kalkip dua edin bize!
  • WhippleWhipple54 dk önce
    Afiyet olsun:)
  • SelverSelver54 dk önce
    Ya bilmiyorum ayıp olurmu ama gerçekten geçen yıl bizde 24 haziran seçiminde kadeh kaldırdık hatta bizi muharrem ciler şikayet etmişti seçim akşamı içilmez diye
  • TARIKTARIK55 dk önce
    İŞTE BU AYRIŞTIRICI DİL KAYBETTİRDİ SİZE. BİR ZAMAN DA DİYORDUNUZ Kİ YAZIN SEÇİM YAPALIM LAİKÇİ KESİM TEMBELDİR GELİP OY VERMEZ. HAKİR GÖRÜP AŞAĞILADIĞINIZ YETER ARTIK. TOKATI BÖYLE ATAR HALK. CHP'YE TERÖRİST DEYİP TERÖRİST BAŞINDAN MEDET UMARSANIZ HALKIN TOKATINI YERSİNİZ.
  • YERSEN YEDİRİRSENYERSEN YEDİRİRSEN56 dk önce
    ŞAMPANYA PATLATANLAR RAKI İÇENLER RUSYA DAN MI ALIN DI BU İÇKİLERİ GAYRI MÜSLİM LERİN YÖNETTİĞİ DEVLETTE Kİ ? FABRİKALARDA MI ? ÜRETİLDİBEY Nİ DARLARGAYRİ MÜSLİMLERİN YÖNETTİĞİ DEVLETLERİN MEYHANELERİN DEN Mİ ALINDI ? ALNI SECDELİ YANILTICI HABERCİLER....
  • yavuzyavuz1 sa önce
    akp yı bıtıren butur haberlerdir bırtek chplıler içmiyor içkiyı ha chplıler belkı acık ıcer ama bu içkiyı tanıdığım dındarım dıyende içiyo ama gızlı içiyo bırakın bu işlerı artık
  • yediemirleryediemirler1 sa önce
    Kına dağıtacağım saadetlilere,münasip bi taraflarına yaksınlar diye ama KARA kınayı özel olarak karamolla mıdır ne kemredir ona vereceğim.yaksın bi tarafına...
  • keremkerem1 sa önce
    altın seri mi acaba:))
  • ümitümit1 sa önce
    Herşey çok güzel oluyormuş. Başı örtülü alnı secdeli oy veren bacılarımız bu rakı masasında sizinde payınız var ..
  • Mikail Mikail 1 sa önce
    Tamam ki icraatları başladı zannediyor muyuz ki cami ile ilişkileri yavan da olsa devam edecek.
  • bananeebananee1 sa önce
    Ulan kim ne b.k içerse içsin banane.Benim manevi yaşantımı ilgilendiren kararların rakı masalarında ayyaş kafalarla alınmasıdır beni ilgilendiren.Koltuğa oturur oturmaz hangi kafayla dini kitaplar fuarını kaldırma kararını alıyor.Yoksa ayağındaki dona sahip çıkamayacak kadar içsinler banane ama benim camime karşı pis bira şişesini kaldıramaz.Fareler gibi tuvaletlerde kusmuklar içerisinde uyanana kadar için banane ama elinize güç geçince bu milletin manevi değerlerine saldıramaz.
  • işte böyleişte böyle1 sa önce
    ayıkıp kalktıgında neredeydi onu yazmamış
  • hizipsavarhizipsavar1 sa önce
    ben namaz kılıyorum kuran okuyorum islam üzereyim dinim islam diyenler. bu cenabetlere oy veren herkes bu rakıya ortakafiyet olsum diyemem ben müslümanım zehir zıkkım olsun diyecez artık
  • sdfdassdfdas1 sa önce
    muhteşem bir habercilik 800 bin fark yiyip de nerden saldıraklarını bilmeyen satılmış muhabirler ordusu sizi.
  • mustafa akyolmustafa akyol1 sa önce
    Efendimiz (s.a.v) hayatını şimdi okuma zamanı.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Damadı ihale alsın diye oy için haram - helal fetvası çıkarmak iyi mi? Doğru mu? Yüce dinimize yapılan bu duruma neden ses yok?
  • NecatiNecati1 sa önce
    E ne olmuş.fetö de namaz kılarak darbe yaptı.ben de rakı içerek kutladım.var mu itirazı olan?
  • sukrusukru1 sa önce
    İmamoğlu buna sosyal evlerde iş ver orada girdisinin,çıktısının muhasebeciliğini yapsın bari.
  • Ali koyuncuAli koyuncu1 sa önce
    Zıkkımın kökünü iç daha çok iç geber
  • emekliemekli1 sa önce
    bu millet camiye gidenleride gördü bırakın artık bu işleri her koyun kendi bacağından asılır avrupa amerikada israilde her kes kadeh kaldırıyor dünyada ekonomi askeri tıp ilaç dünya önemli ülkeleri demekki ALLAH kadehle değil ahlakla değerlendiriyor
  • 17-25 hırsızlık haftası 17-25 hırsızlık haftası 1 sa önce
    Bende
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Ulan rakı CHP içeceği mi sadece? Milli rakı fabrikamız var lan bizim denyolar.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yabancı analistlerden yeni dolar algısı: Neden değer...
  1. Yabancı analistlerden yeni dolar..
  2. Güler Nalbant, Söke Kent Konseyi..
  3. New York borsası yükselişle açıldı
  4. Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
  5. Akıncı Üssü davası
  6. Başakşehir’de TEM kenarında bulunan..
  7. Hükümlü koğuşu ateşe verdi!
  8. Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic ile..
  9. GÜNCELLEME - Tunceli'de biri turuncu,..
  10. Çaykur Rizespor'da kamp programı belli..
  11. Efeler Belediyesinden Kızılay’a destek
  12. Pakistan’da sel: Yüzlerce insan..
  13. Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor
  14. Tosya TSO, gençlik merkezi olacak
  15. Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR'la..
  16. İzmir'de iki motosiklet devrildi! Ölü..
  17. Tanzanya, Mersin ile ilişkilerini..
  18. Kazakistan’da mühimmat deposunda..
  19. Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru..
  20. Kartal'daki çöken bina davası ertelendi
Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
İşte İstanbul seçim sonuçları!
İşte İstanbul seçim sonuçları!
Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

Günün Karikatürü

23 Haziran 2019
Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı