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Eğitim

İstanbul Aydın Üniversitesi 2020-2021 fiyatları

İstanbul Aydın üniversitesi fiyatları | Üniversite tercih dönemine kısa bir süre kaldı. Hem öğrenciler hem de veliler vakıf üniversitelerinin fiyatlarını araştırmaya başladı. Birçok kişi “İstanbul Aydın Üniversitesi bölümleri” , “2020-2021 Aydın Üniversitesi fiyat listesi” , “İstanbul Aydın Üniversitesi ücretleri 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 15:21:00 -
İstanbul Aydın Üniversitesi 2020-2021 fiyatları

Üniversite tercih süreci temmuz ayının son haftasında başlayacak. 28 Temmuz Salı günü puanlar açıklandıktan sonra öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına uygun okulları incelemeye başlayacak. Birçok öğrenci eğitim hayatına vakıf üniversitesinde devam etmek istiyor. En çok tercih edilen özel üniversitelerden biri de İstanbul Aydın Üniversitesi. Peki, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde eğitim ücretleri ne kadar?

İstanbul Aydın Üniversitesi 2020-2021 fiyatları

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde eğitim ücretleri bölümlere göre farklılık gösteriyor. Fiyat listesine ulaşmak istiyorsanız fotoğrafa tıklayınız.

 

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