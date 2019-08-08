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İstanbul Avrupa Yakası’nda arife ve bayram günü planlı kesinti yapılmayacak

9 Ağustos gece yarısından itibaren 18 Ağustos’a kadar İstanbul Avrupa Yakası’nda kesintisiz enerji için alarm durumuna geçen BEDAŞ, arife ve bayram günlerinde yatırım kaynaklı planlı kesintileri de iptal etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:40
İstanbul Avrupa Yakası’nda arife ve bayram günü planlı kesinti yapılmayacak

9 Ağustos gece yarısından itibaren 18 Ağustos’a kadar İstanbul Avrupa Yakası’nda kesintisiz enerji için alarm durumuna geçen BEDAŞ, arife ve bayram günlerinde yatırım kaynaklı planlı kesintileri de iptal etti. Bakım ve onarım çalışmalarını bayram öncesinde tamamlayan şirket, sahadaki personel sayısında artışa giderek olası arızalara çok daha hızlı yanıt vermek için ekiplerini ek eğitimle güçlendirdi.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Kurban Bayramı boyunca kesintisiz enerji için tedbirlerini alarak hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı nedeniyle 9 Ağustos geceyarısından itibaren başlayarak 18 Ağustos Pazar günü 23.59’a kadar yani toplam 10 gün boyunca saha lokasyonlarında müdür, mühendis, uzman düzeyinde, genel müdürlük binasında ise direktör ve müdür düzeyinde nöbetçi amirler görevlendiren şirket; süreci TEDAŞ ile birlikte organize şekilde yürütecek. Tüm nöbetçi amir listesi ve iletişim numaralarını şimdiden TEDAŞ’a bildiren BEDAŞ, enerji sürekliliği için bayram süresince takviye ekipleri ile alarmda durumunda olacak.



Arife ve bayram günleri planlı kesinti yok


Elektrik şebekesinde meydana gelen arızaları önlemek amacıyla yıl içinde düzenli olarak bakım çalışmalarını yapan BEDAŞ, planlı bakımlar nedeniyle enerjisiz kalacak bölgelere de en az 48 saat önce web sitesi üzerinden bilgi veriyor. Tüketicilerin arife günü ve bayram günlerinde enerjisiz kalmaması için bakım işlemlerini önceden tamamlayan şirket, arife ve Kurban Bayramı boyunca yatırım kaynaklı planlı kesintileri de iptal etti.



Sahadaki personel sayısı artırıldı


Enerji kesinti sayı ve süresini minimuma indirmek için tatil süresince sahadaki personel sayısını da artırdıklarını dile getiren BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "Elektriğin insan hayatı için vazgeçilmez olduğu bilinci ile bayram boyunca kesintisiz enerji için hazırlıklarımızı yaptık. Teknik personelimizin bilgi birikimini ve yaptıkları işlerin kalitesini artırmak amacı ile vermiş olduğumuz saha uygulama eğitimlerine bayram öncesi ek eğitimler ekledik. İdari personelin kullanımındaki kesintilere müdahale araçları, olası arızalara daha hızlı müdahale edilebilmesi arıza-bakım-onarım personelinin kullanımına tahsis edildi" dedi.



SCADA ile çözüm 3 dakikanın altına iniyor


BEDAŞ’ın teknolojiye yaptığı yatırımlar sonucunda artık arıza ve onarım sürelerinde hızlı düşüşler olduğunu anımsatan Yiğit sözlerine şöyle tamamladı: "Yük dengelemek amacıyla elektrik dağıtım şebekesinin başka bir kaynaktan beslenmesini sağlamak için yapılan manevra işlemleri tüketimin en düşük olduğu saatler olan gece saatlerinde gerçekleştirilmekte. Ayrıca manevra işlemlerinde uzaktan kontrol imkânı sunan SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi) altyapımız kullanılarak işlemin 3 dakikalık bir sürenin de altında bitirilmesi sağlanmakta. Sıfır kesinti hedefi ile çalışmakta olan şirketimiz, her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da abonelerimizin ihtiyacı olduğu her yerde olacak.Bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza, ülkemize hayırlı bayramlar dilerim".

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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